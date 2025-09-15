Экстремальная летняя погода в Европе привела к убыткам в размере 43 млрд евро

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, которые фиксировались в Европе этим летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году эти расходы, как ожидается, вырастут до 126 млрд евро.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Согласно экспресс-анализу, непосредственные убытки экономике от одного лета с жарой, засухой и наводнениями составили 0,26% от экономического производства ЕС в 2024 году.

Наибольший ущерб был нанесен Кипру, Греции, Мальте и Болгарии, каждая из которых понесла краткосрочные потери, превышающие 1% от их "валовой добавленной стоимости" (ВДС) за 2024 год, показателя, аналогичного ВВП.

За ними следуют другие страны Средиземноморья, включая Испанию, Италию и Португалию.

Экономисты из Университета Мангейма и Европейского центрального банка охарактеризовали результаты как "консервативные", поскольку они не учитывают рекордные лесные пожары, которые охватили южную Европу в прошлом месяце, а также совокупное влияние экстремальных погодных явлений, которые происходят одновременно.

Исследования показывают, что из-за изменения климата вероятность жаркой погоды, способствующей возникновению пожаров, увеличилась в 40 раз в Испании и Португалии и в 10 раз в Греции и Турции.

По оценкам, количество жертв "тихой разрушительной" июньской жары утроилось в 12 крупных городах.

В то время как большинство исследований экономических затрат климатических изменений рассматривают прямые последствия, такие как уничтоженные активы или застрахованные убытки, авторы нового исследования использовали исторические взаимосвязи между экстремальными погодными явлениями и экономическими показателями, чтобы учесть вторичные эффекты, такие как ограничение рабочего времени строителей во время тепловых волн или нарушение графика движения транспорта после наводнений, повредивших железные дороги.

Ранее сообщалось, что летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.

Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове. На долю Испании пришлось более 400 тысяч гектаров, тогда как в значительно меньшей Португалии пламя охватило более 270 тысяч гектаров – или 3 процента всей территории страны.