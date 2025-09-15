Президент Польщі вирушає до Німеччини: збирається вимагати репарацій

Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок, 15 вересня, вирушив до Німеччини, де у вівторок у нього заплановані переговори з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, які, зокрема, стосуватимуться репарацій за Другу світову війну.

Про це повідомляє PAP, інформує "Європейська правда".

Згідно з програмою візиту, у вівторок вранці президент Навроцький буде зустрінутий президентом Німеччини у внутрішньому дворику палацу Бельвю.

Польський президент зробить запис у книзі пам'яті, після чого відправиться на особисту зустріч з президентом Штайнмаєром.

Потім заплановані пленарні переговори делегацій під головуванням обох президентів.

На початку вересня речник президента Рафал Лешкевич заявляв, що Навроцький на зустрічі зі Штайнмаєром буде вимагати військових репарацій.

Він додав, що йдеться про повернення культурних цінностей та виплату компенсацій.

Також в ході візиту до Німеччини Навроцький зустрінеться з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцом.

Після завершення цих зустрічей президент Навроцький разом з делегацією вирушить до Парижа, де до 16 години його зустріне в Єлисейському палаці президент Емманюель Макрон.

Згідно з попередніми заявами, серед тем, які обговорять лідери, буде, зокрема, питання угоди ЄС з країнами МЕРКОСУР.

На початку вересня Навроцький заявляв, що для добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій.

Своєю чергою речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що окрім репарацій від Німеччини потрібно підняти і тему репарацій від Росії.