Президент Польши отправляется в Германию: собирается требовать репарации

Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник, 15 сентября, отправился в Германию, где во вторник у него запланированы переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, которые, в частности, будут касаться репараций за Вторую мировую войну.

Об этом сообщает PAP, информирует "Европейская правда".

Согласно программе визита, во вторник утром президент Навроцкий будет встречен президентом Германии во внутреннем дворике дворца Бельвю.

Польский президент сделает запись в книге памяти, после чего отправится на личную встречу с президентом Штайнмайером.

Затем запланированы пленарные переговоры делегаций под председательством обоих президентов.

В начале сентября пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич заявлял, что Навроцкий на встрече со Штайнмайером будет требовать военных репараций.

Он добавил, что речь идет о возвращении культурных ценностей и выплате компенсаций.

Также в ходе визита в Германию Навроцкий встретится с канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцом.

После завершения этих встреч президент Навроцкий вместе с делегацией отправится в Париж, где до 16 часов его встретит в Елисейском дворце президент Эмманюэль Макрон.

Согласно предварительным заявлениям, среди тем, которые обсудят лидеры, будет, в частности, вопрос соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР.

В начале сентября Навроцкий заявлял, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.

В свою очередь пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что кроме репараций от Германии нужно поднять и тему репараций от России.