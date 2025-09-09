У Навроцького подумують вимагати репарацій і від Росії

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що окрім репарацій від Німеччини потрібно підняти і тему репарацій від Росії.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Речник президента підкреслив, що Кароль Навроцький порушить тему репарацій під час свого візиту до Берліна наступного тижня.

"Ми маємо дуже серйозний документ... звіт, підготовлений паном Мулярчиком, який зібрав навколо себе багато видатних експертів, істориків, демографів, економістів, які підрахували ці збитки у понад шість трильйонів злотих", – підкреслив Лешкевич.

"Цю тему не можна залишати позаду. Прем'єр-міністр Дональд Туск залишив її без уваги. Президент Кароль Навроцький, з іншого боку, не відпускає і зробить все, щоб отримати ці репарації", – додав речник.

Ведучий поцікавився оцінкою німецької газети Die Welt, яка стверджує, що вимоги Польщі є обґрунтованими, але повинні стосуватися не лише Берліна, але й Москви.

"Звичайно. Це дуже важливе питання. Нагадаю, що створений Інститут воєнних втрат мав також підготувати звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії Радянського Союзу та окупації польських земель після 17 вересня 1939 року. Що сталося з цією інституцією після грудня 2023 року? Вона фактично зникла" – сказав речник.

"Ми не маємо жодного документа, який міг би обґрунтувати звернення до влади Російської Федерації для отримання репарацій", – зазначив Лешкевич.

Але, безсумнівно, цю тему доведеться порушувати, додав він.

"Можливо, зараз саме той момент, коли в офісі президента буде створено документ, який стане законопроєктом, спрямованим до влади Російської Федерації. Але в цьому випадку деякі завдання має виконати уряд", – зазначив речник.

Як повідомляли, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".