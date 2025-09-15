Німеччина готова замість репарацій пропонувати Польщі гарантії безпеки

Представник уряду Німеччини з питань Польщі Кнут Абрахам повторно підтвердив відмову Німеччини виплачувати репарації Польщі, але запропонував натомість гарантії безпеки.

Про це він сказав напередодні візиту польського президента Кароля Навроцького до Німеччини, цитує N-TV, пише "Європейська правда".

Абрахам заявив, що питання репарацій Німеччини для Польщі "юридично закрите".

Водночас, за його словами, з огляду на злочини, скоєні Німеччиною в Польщі під час Другої світової війни, існує потреба в "сучасному переосмисленні зобов'язань Німеччини" перед Польщею.

Він також зазначив, що Німеччина і Польща "захищають одна одну", і німецький уряд повинен "продемонструвати це військово і фінансово".

"Послання польському президенту має бути таким: будь-яке зміцнення безпеки Польщі є зміцненням безпеки Німеччини, чи то фінансова допомога, системи озброєння, чи підрозділи Бундесверу", – додав він.

Як відомо, Навроцький у понеділок, 15 вересня, вирушив до Німеччини, де у нього заплановані переговори з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, які, зокрема, стосуватимуться репарацій за Другу світову війну.

На початку вересня Навроцький заявляв, що для добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій.

Своєю чергою речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що окрім репарацій від Німеччини потрібно підняти і тему репарацій від Росії.