Германия готова вместо репараций предлагать Польше гарантии безопасности
Представитель правительства Германии по вопросам Польши Кнут Абрахам повторно подтвердил отказ Германии выплачивать репарации Польше, но предложил взамен гарантии безопасности.
Об этом он сказал накануне визита польского президента Кароля Навроцкого в Германию, цитирует N-TV, пишет "Европейская правда".
Абрахам заявил, что вопрос репараций Германии для Польши "юридически закрыт".
В то же время, по его словам, учитывая преступления, совершенные Германией в Польше во время Второй мировой войны, существует необходимость в "современном переосмыслении обязательств Германии" перед Польшей.
Он также отметил, что Германия и Польша "защищают друг друга", и немецкое правительство должно "продемонстрировать это военно и финансово".
"Послание польскому президенту должно быть таким: любое укрепление безопасности Польши является укреплением безопасности Германии, будь то финансовая помощь, системы вооружения или подразделения Бундесвера", – добавил он.
Как известно, Навроцкий в понедельник, 15 сентября, отправился в Германию, где у него запланированы переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, которые, в частности, будут касаться репараций за Вторую мировую войну.
В начале сентября Навроцкий заявлял, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.
В свою очередь, спикер президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что кроме репараций от Германии нужно поднять и тему репараций от России.