Науседа назвав помилкою союз соцдемів із "Зорею Німану", але визнав відсутність альтернатив

Президент Литви Гітанас Науседа вважає рішення литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" помилкою.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як відомо, 25 серпня соціал-демократи підписали угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" та фракцією "Союз литовських фермерів, зелених і християнських сімей".

Науседа акцентував, що вважає помилкою таке рішення, однак визнав – цієї помилки було важко уникнути під час формування нової коаліції.

"Я вважав це помилкою, якої можна було уникнути на той момент, коли було набагато більше варіантів на вибір. Зараз я все ще вважаю це помилкою, але її важко уникнути, оскільки я практично не бачу альтернатив", – пояснив він.

За його словами, впродовж останніх кількох місяців відбулися зміни, пов'язані з "особистими стосунками, програмними питаннями та певним негативним емоційним зарядом, що накопичився за останні кілька місяців".

"Останні кілька місяців були особливо складними, оскільки уряд не міг нормально функціонувати, оскільки особисті проблеми прем'єр-міністра почали затьмарювати всю іншу роботу", – сказав президент країни.

Оцінюючи можливі альтернативи коаліції, сформованої у понеділок, Науседа зазначив, що в іншому випадку соціал-демократи були б змушені працювати в уряді меншості. Розглядаючи можливість дострокових парламентських виборів, президент запевнив, що парламент не підтримає таку ініціативу.

"Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли, якщо не ця коаліція, то, найімовірніше, уряд меншості, що, на мою думку, було б дуже поганим вибором. По-перше, це був би нестабільний шлях, і такий уряд, ймовірно, розпався б або опинився під величезним тиском під час розгляду державного бюджету на наступний рік", – пояснив він.

Він наголосив, що якщо Литва піде цим шляхом – виникне "політичний хаос, який унеможливить прийняття будь-яких рішень у нормальному режимі".

"З іншого боку, було б неможливо організувати дострокові парламентські вибори. Цього однозначно слід уникати. З огляду на те, що геополітична ситуація анітрохи не полегшилася, а навіть ускладнилася. Держава стоїть перед незліченними викликами, які необхідно вирішити", – додав Науседа.

Зазначимо, у березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.

У той час скандальний Жемайтайтіс зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

