Президент Литвы отклонил кандидатов от скандальной "Зари Немана" в правительство

Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Немана" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Офис литовского президента, пишет "Европейская правда".

Как указано, премьеру Ругинене поручено представить новые кандидатуры на должности министра энергетики и министра окружающей среды.

"Отклоняя представленные кандидатуры, президент подчеркнул, что новые министры не должны вызывать никаких сомнений относительно их решимости и способности отстаивать общественный интерес, противостоять влиянию заинтересованных групп, обеспечивать бесперебойную и эффективную деятельность в сферах, которые имеют особое значение для общества", – говорится в заявлении Офиса президента.

На прошлой неделе Науседа подписал указ о составе нового правительства Инги Ругиненэ – был утвержден неполный состав Кабинета министров.

Представители "Зари Немана" делегировали Яблонскиса на должность министра энергетики, а Подярскиса – на должность министра окружающей среды.

26 августа литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на должность премьер-министра.

В тот же день у здания президентского дворца и парламента Литвы проходила акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана".

Науседа заявлял, что считает ошибкой решение литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиюс Жемайтайтис

