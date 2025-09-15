В Британии сняли обвинения с двух подозреваемых в шпионаже для Китая

Британские прокуроры сняли обвинения с двух мужчин, среди которых бывший парламентский сотрудник и еще один мужчина, которых обвиняли в шпионаже в пользу Китая.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Кристофера Кеша и Кристофера Берри, которым 30 и 33 года соответственно, обвинили в нарушении закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага" – Китаю, а также могли "нанести ущерб безопасности или интересам" Великобритании в период с конца 2021 года по февраль 2023 года.

Они должны были предстать перед судом в следующем месяце, но прокурор Том Литтл сообщил лондонскому суду в понедельник, 15 сентября, что они не представят никаких доказательств против этих двоих.

Также он отметил, что прокуроры не могут продолжать судебное преследование по этому делу, не предоставив никаких причин для такого решения.

Это дело было одним из ряда дел в Великобритании, связанных с обвинениями в шпионаже в пользу Пекина.

Обоих обвиняют в том, что они контактировали друг с другом и с лицом, которое подозревают в том, что оно является агентом китайской разведки.

Ранее в контртеррористическом отделе полиции Лондона назвали обвинения результатом "чрезвычайно сложного расследования" и призвали воздержаться от дальнейших комментариев и спекуляций, пока дело рассматривает суд.

Мужчин задержали еще 13 марта 2023 года, а после этого отпустили под залог. Действия, в которых их обвиняют, могли происходить в случае Берри с конца декабря 2021 года до начала февраля 2023 года, а в случае Кеша – с января 2022 года до начала февраля 2023 года.

В апреле 2024 года мужчин освободили под залог.