В Литве лидер скандальной "Зари Немана" заявил о развале коалиции

В Литве известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями лидер партии "Зори Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил о фактическом распаде коалиции.

Заявление скандального политика приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий прозвучал после того, как президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Немана" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене.

"Не было никаких оснований не назначать их. Соглашение (коалиционное) автоматически прекращает свое действие... Если Кабинет министров не будет дополнен членами партии "Заря Немана"...коалиция автоматически распадается", – заявил Жемайтайтис.

Жемайтайтис и ранее говорил, что, если кандидаты от партии не будут назначены министрами, то его политсила может выйти из правительственной коалиции.

Науседа назвал подобные заявления шантажом.

На прошлой неделе Науседа подписал указ о составе нового правительства Инги Ругинене – был утвержден неполный состав Кабинета министров.

Представители "Зари Немана" делегировали Яблонскиса на должность министра энергетики, а Подярскиса – на должность министра окружающей среды.

