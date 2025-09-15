Лідер польської "Конфедерації" заперечив антиукраїнські заяви політиків своєї партії

Один із лідерів польської ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак відповів на антиукраїнські теорії змови щодо російських дронів у Польщі, які також поширювали політики його партії.

Як пише "Європейська правда", слова Босака наводить Onet.

Босак, який є заступником голови Сейму, зазначив, що "теорії змови, які з'явилися в Польщі, про те, що Україна спеціально пропустила дрони в повітряний простір над нашою країною, щоб ми щось збили, є нереалістичними і передбачають повний контроль над ситуацією з боку держави, яка не контролює ситуацію".

"Я не маю претензій до України за те, що вони не збили дрони, які летіли над Польщею. Нагадаю, що на них було скоєно атаку з використанням понад 400 дронів і ракет одночасно. Очікувати, що країна, яка регулярно зазнає повітряних нальотів, збиватиме все, коли їй бракує протиповітряної оборони, є нереалістичним", – заявив Босак в ефірі TVN24.

Ведучий програми звернув увагу одного з лідерів "Конфедерації" на те, що однією з осіб, які поширювали ці теорії змови, був його партійний колега Конрад Берковіч.

"Це було у формі сумнівів і запитань. Ми маємо мати право ставити запитання. Чи можна публічно висловлювати сумніви? Так. А чи маю я їх особисто? Ні. Коли я дізнаюся якісь факти, подивимося" – відповів Босак.

Відповідаючи на слова євродепутатки Еви Заячковської-Гернік від "Конфедерації", яка заявила, що "європейські політики розпалюють воєнну істерію в Польщі, бо хочуть втягнути нас у війну в Україні", Кшиштоф Босак заявив, що не згоден з її словами і "не вважає, що європейські політики так роблять".

"Ми в "Конфедерації" високо цінуємо свободу слова. Наші політики говорять те, що думають", – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

А 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

