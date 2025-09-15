Лидер польской "Конфедерации" опроверг антиукраинские заявления политиков своей партии

Один из лидеров польской ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак ответил на антиукраинские теории заговора относительно российских дронов в Польше, которые также распространяли политики его партии.

Как пишет "Европейская правда", слова Босака приводит Onet.

Босак, который является заместителем председателя Сейма, отметил, что "теории заговора, которые появились в Польше, о том, что Украина специально пропустила дроны в воздушное пространство над нашей страной, чтобы мы что-то сбили, являются нереалистичными и предполагают полный контроль над ситуацией со стороны государства, которое не контролирует ситуацию".

"Я не имею претензий к Украине за то, что они не сбили дроны, которые летели над Польшей. Напомню, что на них была совершена атака с использованием более 400 дронов и ракет одновременно. Ожидать, что страна, которая регулярно подвергается воздушным налетам, будет сбивать все, когда ей не хватает противовоздушной обороны, нереалистично", – заявил Босак в эфире TVN24.

Ведущий программы обратил внимание одного из лидеров "Конфедерации" на то, что одним из лиц, распространявших эти теории заговора, был его партийный коллега Конрад Беркович.

"Это было в форме сомнений и вопросов. Мы должны иметь право задавать вопросы. Можно ли публично выражать сомнения? Да. А есть ли они у меня лично? Нет. Когда я узнаю какие-то факты, посмотрим", – ответил Босак.

Отвечая на слова евродепутата Евы Заячковской-Герник от "Конфедерации", которая заявила, что "европейские политики разжигают военную истерию в Польше, потому что хотят втянуть нас в войну в Украине", Кшиштоф Босак заявил, что не согласен с ее словами и "не считает, что европейские политики так поступают".

"Мы в „Конфедерации" высоко ценим свободу слова. Наши политики говорят то, что думают", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

