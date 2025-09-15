Президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

Говорячи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав журналістам у неділю: "Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше".

Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення, а в лютому його адміністрація разом з Росією та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала Росію за агресію.

США також виступили проти заяви G7, в якій Росію було названо агресором.

Трамп звинувачував Україну у війні, заявивши в квітні, що "не можна розпочинати війну проти країни, яка в 20 разів більша за тебе, а потім сподіватися, що тобі дадуть кілька ракет".

Але позиція Трампа щодо Кремля змінилася протягом літа, і його адміністрація почала чинити все більший тиск на Владіміра Путіна, оскільки російський лідер блокує зусилля Трампа з організації прямих мирних переговорів з Володимиром Зеленським.

"Я зупинив сім воєн і думав, що ця буде для мене легкою, але вона виявилася складною", – сказав Трамп у неділю, маючи на увазі російське вторгнення.

Оскільки жорсткіша позиція Трампа не змусила Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським, адміністрація США стикається з дедалі сильнішими закликами ввести більш суворі санкції проти Росії.

У неділю Трамп заявив, що планує це зробити, але тільки після того, як Європа припинить купувати російську нафту і посилить власний режим санкцій.

Угорщина та Словаччина є найбільшими покупцями російських енергоресурсів у ЄС і виступили проти зусиль Європейської комісії щодо її поступової відмови від них.

Перед тим Трамп вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".