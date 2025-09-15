Минобороны Литвы отвергает подозрения относительно сокрытия данных о вторжении дронов

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отвергла подозрения относительно того, что военные страны скрыли данные о вторжении российских дронов.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Шакалиене комментировала высказывания бывшего спикера Литвы Саулюса Сквернялиса, который предположил, что военные могли скрыть данные о том, что российские беспилотники нарушили воздушное пространство Литвы в то же время, когда несколько десятков дронов залетели в Польшу.

"В этой ситуации армия информировала о ситуации и сказала, что этого не было, опровергла слухи. Я доверяю нашей армии", – отметила министр.

О том, что на прошлой неделе беспилотники могли залететь на территорию Литвы, сообщало немецкое издание Bild. По его данным, 10 сентября в воздушное пространство Литвы залетели два неопознанных летательных объекта, однако армия Литвы сказала, что не может подтвердить эту информацию.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.