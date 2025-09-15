В Польше поднялся резонанс, потому что жители под Люблином проигнорировали сигнал воздушной тревоги

МВД и Правительственный центр безопасности Польши опубликовали инструкцию, как действовать во время воздушной тревоги, что стало следствием того, что часть жителей Свидника под Люблином проигнорировала сигнал сирены, который прозвучал в субботу в связи с потенциальной угрозой "воздушного нападения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В субботу, 13 сентября, часть жителей Люблинского воеводства получила предупреждение: "Угроза воздушного нападения. Будьте особенно осторожны. Следуйте указаниям служб. Ждите дальнейших сообщений". Вечером тревога была отменена.

В частности, в Хелме и Свиднике прозвучали сирены воздушной опасности, однако жители не придали этому значения.

В соцсетях распространили видео, как люди на футбольном поле в Свиднике никак не отреагировали на сигнал сирены.

Idealny przykład, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna. pic.twitter.com/hOQY1EWyQa – Remiza.pl (@remizacompl) September 13, 2025

"Здесь нет места для дискуссий, если военные, кризисные штабы воеводства и уезда выдают такое указание – мы должны его выполнить. Перед нами также стоит большая просветительская работа в школах и среди жителей", – прокомментировал в своих социальных сетях мэр Свидника Марцин Дмовский.

Напомним, в субботу из-за угрозы ударов дронов Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.