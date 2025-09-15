У США кажуть, що Вашингтон та Пекін "дуже близькі" до вирішення питання щодо TikTok

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон та Пекін "дуже близькі" до вирішення питання щодо продажу американських активів китайського застосунку TikTok.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Мадриді, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент відзначав прогрес у переговорах перед тим, як він і торговий представник США Джеймісон Грір розпочали другий день діалогу зі своїми китайськими колегами в столиці Іспанії.

"Я думаю, що щодо угоди про TikTok ми дуже близькі до вирішення питання або вже вирішили його. Є низка інших питань, які залишаються невирішеними", – сказав очільник Мінфіну США.

Він заявив, що китайська сторона на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфенгом висунула "агресивну вимогу" під час переговорів, не уточнюючи, про що саме йдеться.

Грір також сказав, що обидві сторони провели загальні обговорення щодо торговельних дисбалансів, хоча вони "не знайшли шляху вперед у цьому питанні".

Зауважимо, що останній раунд переговорів відбувся на тлі активізації взаємодії двох найбільших економік світу напередодні потенційної зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

Звернемо увагу, що Трамп уже тричі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків додатка з владою Китаю.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Також наприкінці серпня Білий дім запустив акаунт у застосунку TikTok.