Трамп заявил об успешном раунде торговых переговоров с Китаем и "соглашении" по TikTok

Президент США Дональд Трамп объявил, что последний раунд торговых переговоров с Китаем прошел "очень хорошо" и намекнул на договоренность по платформе TikTok, которой в США грозит запрет.

Об этом он заявил в своей соцсети TruthSocial, пишет "Европейская правда".

Трамп 15 сентября объявил, что торговые переговоры между представителями США и Китая в Европе "прошли очень хорошо" и вскоре завершатся.

"Также достигнуто соглашение по определенной компании, которую молодежь из нашей страны очень хотела бы спасти. Они будут очень счастливы! Я буду говорить с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень сильными", – написал Трамп.

Перед этим министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к решению вопроса о продаже американских активов китайского приложения TikTok.

Трамп уже трижды откладывал запрет на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей компании-администратора приложения с властями Китая.