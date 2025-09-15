У Франції готують новий масштабний страйк на четвер

У Франції профспілки низки сфер збираються знову вийти на страйк по всій території країни у четвер 18 вересня, після попереднього страйку 10 вересня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Профспілки у Франції готують новий день страйку по всій території країни на 18 вересня – через тиждень від попереднього, 10 вересня, що за оцінками МВС зібрав майже 200 тисяч осіб.

Таким чином профспілки висловлюють незгоду із заходами економії, запропонованими вже експрем’єром Франсуа Байру на тлі зростаючого держборгу. Серед них, нагадаємо, пропозиція про скасування двох вихідних днів – від якої новопризначений прем’єр вже відмовився.

Міністр транспорту попередив про "чорний день" для сфери та ймовірність великих проблем. Лише серед залізничників страйкувати планують чотири профспілки.

Профспілка працівників авіаційної сфери FO-Air France також закликає своїх членів доєднуватись до страйку.

Приєднатись планують і більшість освітянських профспілок, де заявили, що протестують і проти запланованих заходів економії, і вимагають відреагувати на наявні проблеми шкіл.

Свої вимоги мають і профспілки фармацевтичної та енергетичної галузі.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Франсуа Байру змушений був піти у відставку, "не переживши" вотум недовіри у парламенті.

Президент Емманюель Макрон призначив новим прем’єром Себастьєна Лекорню, який до цього очолював міністерство оборони.

