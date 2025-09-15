Во Франции готовят новую масштабную забастовку на четверг

Во Франции профсоюзы ряда сфер собираются снова выйти на забастовку по всей территории страны в четверг, 18 сентября, после предыдущей забастовки 10 сентября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Профсоюзы во Франции готовят новый день забастовки по всей территории страны на 18 сентября – через неделю после предыдущей, 10 сентября, которая по оценкам МВД собрала почти 200 тысяч человек.

Таким образом профсоюзы выражают несогласие с мерами экономии, предложенными уже экс-премьером Франсуа Байру на фоне растущего госдолга. Среди них, напомним, предложение об отмене двух выходных дней – от которого новоназначенный премьер уже отказался.

Министр транспорта предупредил о "черном дне" для сферы и вероятности больших проблем. Только среди железнодорожников забастовку планируют четыре профсоюза.

Профсоюз работников авиационной сферы FO-Air France также призывает своих членов присоединиться к забастовке.

Присоединиться планируют и большинство профсоюзов работников образования, которые заявили, что протестуют и против запланированных мер экономии, и требуют отреагировать на существующие проблемы школ.

Свои требования есть и у профсоюзов фармацевтической и энергетической отрасли.

Напомним, на прошлой неделе премьер Франсуа Байру был вынужден уйти в отставку, "не пережив" вотум недоверия в парламенте.

Президент Эмманюэль Макрон назначил новым премьером Себастьяна Лекорню, который до этого возглавлял министерство обороны.

