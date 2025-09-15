Укр Рус Eng

Британія відкриє найбільший у країні завод з виробництва дронів

Новини — Понеділок, 15 вересня 2025, 17:12 — Олег Павлюк

У місті Свіндон на південному заході Англії у 2026 році планується відкрити найбільший у Великій Британії завод з виробництва безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомило Міністерство оборони Британії.

Завод, який запрацює у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.

Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.

Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить "1000 висококваліфікованих робочих місць для британців", ідеться в повідомленні.

Британський уряд розповів, що з 2022 року придбав у Tekever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів, причому частина з них призначалась і для України.

Минулого тижня у Британії сказали, що спільно з українською промисловістю розроблятимуть "найсучасніше військове обладнання" в межах нової угоди про обмін технологіями.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Велика Британія
