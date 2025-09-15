Великобритания откроет крупнейший в стране завод по производству дронов

В городе Суиндон на юго-западе Англии в 2026 году планируется открыть крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Великобритании.

Завод, который заработает в Суондоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Великобритании.

Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.

Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.

На прошлой неделе в Великобритании заявили, что совместно с украинской промышленностью будут разрабатывать "самое современное военное оборудование" в рамках нового соглашения об обмене технологиями.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.