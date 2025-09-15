Премьер Литвы не видит причин говорить о распаде коалиции

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене не видит причин говорить о распаде коалиции после возмущения ультраправой "Зари Немана" тем, что президент не утвердил их кандидатуры министров.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене сказала, что считает безосновательными заявления лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса о "фактическом распаде коалиции" после того, как президент Гитанас Науседа не утвердил кандидатуры двух министров от партии в новом правительстве.

"Прежде всего: Жемайтайтис не назначал меня – и не может меня уволить. Коалиционное соглашение остается в силе и эти процессы не повлияют на него", – отметила Ругинене.

Она добавила, что президент привел достаточные аргументы относительно того, почему не соглашается с этими кандидатурами, и призвала лидера "Зари Немана" быстро предложить других кандидатов.

"Я не боюсь угроз, они на меня не повлияют. На меня можно повлиять в процессе переговоров и приведении аргументов, но не угрозами или шантажом... Если у вас нет кандидатов – нужно было подумать об этом до того, как присоединяться к коалиции", – добавила она.

Напомним, Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Ниману" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

На прошлой неделе Науседа утвердил неполный состав правительства Ругинене.