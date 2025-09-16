США не будут вводить новые пошлины против Китая без действий Европы – министр финансов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если европейские страны не наложат собственные высокие пошлины на Китай и Индию.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.

"Мы ожидаем, что европейцы сейчас сделают свое дело, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", – подчеркнул он, отвечая на вопрос, введет ли США пошлины на китайские товары, связанные с российской нефтью.

Министр финансов США отметил, что во время переговоров с китайскими чиновниками в Мадриде по торговле и TikTok он указал на то, что США ввели пошлины на индийские товары, а Трамп призывает европейские страны ввести пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию, чтобы сократить доходы России от нефти.

Он сказал, что китайская сторона ответила, что закупка нефти является "суверенным вопросом".

Бессент также раскритиковал закупку российской нефти некоторыми европейскими странами, в то время как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, приобретенной по сниженным ценам, заявив, что они помогают "финансировать конфликт в собственном заднем дворе".

"Я гарантирую вам, что если Европа введет значительные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончится за 60 или 90 дней, поскольку это лишит Москву основного источника доходов", – заявил он.

Глава американского Минфина отметил, что пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти принесли "существенный прогресс" в переговорах с Индией.

Бессент заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами с целью рассмотрения более жестких санкций против российских предприятий, включая нефтяных гигантов, такими как "Роснефть" и "Лукойл", а также мер по подготовке к более широкому использованию российских суверенных активов, которые были заморожены после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

По его словам, этого можно достичь, сначала конфисковав небольшую часть из $300 млрд замороженных активов или разместив их в специальной структуре, которая могла бы служить залогом для предоставления кредита Украине.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.