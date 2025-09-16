Презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили и ожидают в конце недели

Еврокомиссия продолжает работать над новым, 19-м пакетом санкций Европейского Союза против России, работа может быть завершена в конце недели.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов и чиновников ЕС.

"Предполагалось, что презентация 19-го пакета санкций на заседании дипломатов ЕС должна была состояться в среду, но теперь это не планируется", – заявил один из дипломатов ЕС.

По словам другого дипломата, представляющего одно из ключевых государств ЕС, в настоящее время "ожидается, что презентация 19-го пакета санкций против России на Coreper состоится в конце недели".

Европейская комиссия на запрос корреспондентки "Европейской правды" пока не прокомментировала вопрос и не называет даты, когда санкционный пакет может быть готов.

Накануне писали, что по состоянию на сейчас Европейская комиссия еще продолжает работать над 19-м пакетом санкций Европейского Союза против России.

В частности, как стало известно "ЕвроПравде", в рамках этого пакета рассматривается более быстрый отказ от российских ископаемых видов топлива.

Также СМИ информировали, что страны ЕС в рамках следующего пакета санкций против России обсудят потенциальное усиление ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.