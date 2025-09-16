Міноборони Британії: Typhoon будуть готові атакувати російські дрони за потреби

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО "рішуче реагує" на загрози, а винищувачі Typhoon будуть готові атакувати російські дрони, які залітають в країни НАТО, якщо це буде необхідно.

Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Як відомо, напередодні стало відомо, що Британія приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі, яку запустив НАТО після безпрецедентного вторгнення російських БпЛА, та надсилає свої Typhoon.

"Якщо є дрони, які становлять загрозу для життя поляків, то НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", – сказав Гілі.

Він наголосив, що ці британські винищувачі – частина ширшої місії "захисту повітряного простору НАТО".

Також зазначимо, що впродовж вихідних на територію Румунії залетів російський безпілотник. Коментуючи це, Гілі заявив, що місія винищувачів буде поширена на цю країну, якщо це буде визнано необхідним.

"Вони розгорнуті в рамках повітряного патрулювання НАТО "Східний вартовий". Рішення про те, що і де розгорнути, приймає НАТО. Це частина нашого внеску в альянс", – додав британський міністр.

Також 15 вересня Британія викликала "на килим" посла Росії через дрони у повітряному просторі Польщі та Румунії.

Нагадаємо, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" після безпрецедентного вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

Водночас 15 вересня у Польщі знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.