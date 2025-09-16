Минобороны Британии: Typhoon будут готовы атаковать российские дроны в случае необходимости

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что НАТО "решительно реагирует" на угрозы, а истребители Typhoon будут готовы атаковать российские дроны, которые залетают в страны НАТО, если это будет необходимо.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как известно, накануне стало известно, что Великобритания присоединится к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше, которую запустил НАТО после беспрецедентного вторжения российских БПЛА, и посылает свои Typhoon.

"Если есть дроны, которые представляют угрозу для жизни поляков, то НАТО примет меры, чтобы их уничтожить", – сказал Гилли.

Он подчеркнул, что эти британские истребители – часть более широкой миссии "защиты воздушного пространства НАТО".

Также отметим, что в течение выходных на территорию Румынии залетел российский беспилотник. Комментируя это, Гилли заявил, что миссия истребителей будет распространена на эту страну, если это будет признано необходимым.

"Они развернуты в рамках воздушного патрулирования НАТО "Восточный страж". Решение о том, что и где развернуть, принимает НАТО. Это часть нашего вклада в альянс", – добавил британский министр.

Также 15 сентября Великобритания вызвала "на ковер" посла России из-за дронов в воздушном пространстве Польши и Румынии.

Напомним, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" после беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

В то же время 15 сентября в Польше обезвредили беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.