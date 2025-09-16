Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии из-за покупки нефти у РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Грэм, американский президент Дональд Трамп прав, когда требует у Европы прекратить покупку российской нефти.

Он напомнил, что Европа существенно сократила закупки российской нефти и газа, что является "хорошей новостью".

"Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. В противном случае, последствия будут неизбежны", – резюмировал сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.