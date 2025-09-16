Вучич подякував Росії за інформацію про нібито підготовку "майдану" у Сербії

Сербський президент Александар Вучич подякував російським партнерам за інформацію про нібито підготовку "майдану" в Сербії, якою займається Євросоюз.

Його заяву наводить RTRS, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вучич, Сербія уважно стежить за повідомленнями від Служби зовнішньої розвідки РФ.

За його словами, це одна з найбільших і найпотужніших служб.

"Я не сумніваюся, що організатори кольорової революції не можуть просто так здатися, в неї вкладено занадто багато грошей. І саме тому вони зроблять останню спробу силового захоплення влади. Ми до цього готові. Тому дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба додатково зв'яжеться з ними, і ми захистимо Сербію", – сказав Вучич.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що ЄС хоче використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".

Масові протести з вимогою дострокових парламентських виборів тривають в Сербії вже дев'ять місяців. Вони почалися після того, як 1 листопада на вокзалі міста Новий Сад обвалився навіс, загинули 16 осіб.

Учасники протестів вимагають покарати винних у трагедії, а також посилити боротьбу з корупцією і оголосити дострокові вибори.

Результатом антиурядових заворушень навесні вже стала відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича.

В середині серпня протести посилилися, їх учасники розгромили офіс керівної Сербської прогресивної партії в місті Новий Сад.

Вучич заявив, що протести в країні більшою мірою спровоковані ззовні.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.