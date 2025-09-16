Сербский президент Александар Вучич поблагодарил российских партнеров за информацию о якобы подготовке "майдана" в Сербии, которой занимается Евросоюз.

Его заявление приводит RTRS, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вучич, Сербия внимательно следит за сообщениями от Службы внешней разведки РФ.

По его словам, это одна из крупнейших и самых мощных служб.

"Я не сомневаюсь, что организаторы цветной революции не могут просто так сдаться, в нее вложено слишком много денег. И именно поэтому они предпримут последнюю попытку силового захвата власти. Мы к этому готовы. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба дополнительно свяжется с ними, и мы защитим Сербию", – сказал Вучич.

Напомним, Служба внешней разведки РФ заявляет, что ЕС хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конце концов привести к власти "послушное руководство".

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже девять месяцев. Они начались после того, как 1 ноября на вокзале города Новый Сад обвалился навес, погибли 16 человек.

Участники протестов требуют наказать виновных в трагедии, а также усилить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы.

Результатом антиправительственных беспорядков весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

В середине августа протесты усилились, их участники разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Новый Сад.

Вучич заявил, что протесты в стране в большей степени спровоцированы извне.

Подробнее о протестах в Сербии читайте в статье: Революция без помощи ЕС: почему разразились протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.