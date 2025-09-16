Навроцкий поднял перед президентом Германии вопрос репараций и получил отказ

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Берлин во вторник поднял вопрос послевоенных репараций перед немецким президентом, однако в ответ услышал, что этот вопрос уже решен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

По информации, полученной агентством dpa, во время беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Навроцкий открыто поднял вопрос репараций.

"Отвечая на требование репараций со стороны президента Польши, президент (Штайнмайер) подчеркнул, что с точки зрения Германии этот вопрос был урегулирован на законодательном уровне. Однако содействие чествованию памяти остается общей заботой", – заявила вскоре после этого пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

Пресс-секретарь также сообщила, что Кароль Навроцкий пригласил Штайнмайера посетить Варшаву.

"Федеральный президент поблагодарил его и принял приглашение", – сообщила Гаммелин.

Представитель правительства Германии по вопросам Польши Кнут Абрахам ранее предложил Варшаве вместо репараций гарантии безопасности.

В начале сентября Навроцкий заявлял, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро. Берлин регулярно отклонял эти требования.