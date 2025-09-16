Еврокомиссия предложит санкции против Израиля в связи с эскалацией войны в Газе

Европейская комиссия официально предложит набор санкций против Израиля в среду, в то время как израильская армия продолжает наземную операцию в городе Газа.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь комиссии Паула Пинью подтвердила, что в среду во время заседания "комиссары примут пакет мер в отношении Израиля".

План предусматривает приостановление действия некоторых торговых положений в рамках Евро-средиземноморского соглашения между ЕС и Израилем, а также санкции против министров правительства, поддерживающих экстремизм, и отдельных поселенцев.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович предоставят дополнительные подробности во время пресс-конференции в среду.

Эти предложения были впервые озвучены президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ее ежегодной речи в Страсбурге на прошлой неделе.

Эти меры требуют одобрения странами-членами ЕС, что является сложной задачей, учитывая глубокие разногласия в блоке по Ближнему Востоку, но являются четким политическим сигналом о растущем неодобрении Брюсселем поведения Израиля в Газе.

Израиль начал наземную операцию в городе Газа в понедельник, усилив свою кампанию против ХАМАС после недель интенсивных бомбардировок.

Между тем комиссия Организации Объединенных Наций в отчете, опубликованном во вторник, пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа.

В середине сентября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за принятие декларации о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами по принципу "двух государств".