На забастовках во Франции в четверг ожидают до 800 тысяч человек

В масштабных забастовках, которые готовят различные профсоюзы по всей территории Франции на 18 сентября, могут принять участие до 800 тысяч человек.

Изначально возможное количество участников забастовки оценивали в 400 тысяч, однако сейчас скорректировали его до 800 тысяч. На данный момент известно о 250 заявках на проведение демонстраций по всей территории страны.

Забастовку планируют профсоюзы из всех сфер жизни, от госслужащих и педагогов до энергетиков, фармацевтов и таксистов. Наиболее ощутимыми для повседневной жизни, вероятно, станут забастовки работников транспорта.

Обеспечивать порядок на улицах в день протеста будут около 80 тысяч правоохранителей.

Прошлый забастовка 10 сентября собрала, по оценкам МВД, около 197 тысяч человек по всей территории страны.

Напомним, забастовки анонсированы как протест против мер экономии, предложенных уже экс-премьером Франсуа Байру на фоне растущего госдолга. Среди них, напомним, предложение об отмене двух выходных дней – от которого новоназначенный премьер Себастьен Лекорню уже отказался.

Параллельно профсоюзы будут жаловаться на наболевшие проблемы в своих сферах деятельности.

Напомним, на прошлой неделе премьер Франсуа Байру вынужден был уйти в отставку, "не пережив" вотум недоверия в парламенте.

Президент Эмманюэль Макрон назначил новым премьером Себастьяна Лекорню, который до этого возглавлял министерство обороны.

