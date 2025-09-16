Ізраїль обурений планами Єврокомісії щодо санкцій проти нього через наступ у Газі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував рішення Європейської комісії запропонувати санкції проти цієї країни на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн глава ізраїльського МЗС написав, що призупинення певних торговельних пільг через дії Ізраїлю в секторі Гази є "непропорційним" і "безпрецедентним".

Саар сказав, що така пропозиція ніколи не реалізовувалася у випадку з іншими країнами, і звинуватив Європейську комісію в тому, що вона покладається на інформацію від ХАМАС і тим самим грає на руку терористичній організації.

Ізраїльський посадовець додав, що Ізраїль був змушений вступити у війну в Газі після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року і не буде "заляканий погрозами", доки безпека країни перебуває під загрозою.

Європейська комісія планує в середу представити конкретні пропозиції щодо санкцій про Ізраїлю, серед яких розглядають можливе призупинення деяких торговельних пільг.

Хоча ЄС глибоко розділений у питанні, як діяти щодо Ізраїлю, з боку Брюсселя лунає все більше несхвалення дій ізраїльської сторони в Газі.