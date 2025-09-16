Израиль возмущен планами Еврокомиссии о санкциях против него из-за наступления в Газе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал решение Европейской комиссии предложить санкции против этой страны на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В письме к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен глава израильского МИД написал, что приостановление определенных торговых льгот из-за действий Израиля в секторе Газа является "непропорциональным" и "беспрецедентным".

Саар сказал, что такое предложение никогда не реализовывалось в случае с другими странами, и обвинил Европейскую комиссию в том, что она полагается на информацию от ХАМАС и тем самым играет на руку террористической организации.

Израильский чиновник добавил, что Израиль был вынужден вступить в войну в Газе после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и не будет "запуган угрозами", пока безопасность страны находится под угрозой.

Европейская комиссия планирует в среду представить конкретные предложения по санкциям в отношении Израиля, среди которых рассматривается возможное приостановление некоторых торговых льгот.

Хотя ЕС глубоко разделен в вопросе, как действовать в отношении Израиля, со стороны Брюсселя звучит все больше неодобрения действий израильской стороны в Газе.