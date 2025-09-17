В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала мужчину, который шпионил за военными объектами и передавал информацию российским спецслужбам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Спецслужбы задержали подозреваемого еще 27 августа. В ходе расследования были получены сведения о том, что он передавал спецслужбам данные о расположении, планировании и системах безопасности ряда военных объектов Латвии.

Задержанный также предоставлял информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на конкретных латвийских военных объектах.

По имеющимся у СГБ данным, мужчина передал российской разведке и другую информацию, которая может быть использована против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Уголовный процесс в отношении задержанного начат по ч. 1 ст. 85 Уголовного закона Латвии – за незаконный сбор и передачу сведений иностранной разведке по ее заданию.

Служба госбезопасности провела процессуальные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с подозреваемым.

Сейчас служба проводит углубленное исследование изъятых во время обысков носителей данных и документов. В качестве меры пресечения подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

Напомним, в августе 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.

А в марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.