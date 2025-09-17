Мерц: порушення РФ кордонів НАТО – частина довготривалої стратегії Кремля

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що порушення Росією повітряного простору країн НАТО є частиною тривалої тенденції до випробування кордонів і саботажу з боку очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він заявив у середу, 17 вересня, під час дебатів у Бундестазі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц вважає, що порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії – це тривала тенденція до випробування кордонів і саботажу.

"Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства", – наголосив німецький канцлер.

Він також зазначив, що мирна угода в війні в Україні не може бути досягнута коштом її політичного суверенітету та територіальної цілісності.

"Диктований мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати свою наступну ціль", – додав Мерц.

Нагадаємо, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" після безпрецедентного вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

15 вересня Британія викликала "на килим" посла Росії через дрони у повітряному просторі Польщі та Румунії.