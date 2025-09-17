Мерц: нарушение РФ границ НАТО – часть долгосрочной стратегии Кремля

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО является частью длительной тенденции к испытанию границ и саботажу со стороны главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он заявил в среду, 17 сентября, во время дебатов в Бундестаге, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц считает, что нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии – это длительная тенденция к испытанию границ и саботажу.

"Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества", – подчеркнул немецкий канцлер.

Он также отметил, что мирное соглашение в войне в Украине не может быть достигнуто за счет ее политического суверенитета и территориальной целостности.

"Диктуемый мир, мир без свободы, будет побуждать Путина искать свою следующую цель", – добавил Мерц.

Напомним, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" после беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

15 сентября Великобритания вызвала "на ковер" посла России из-за дронов в воздушном пространстве Польши и Румынии.