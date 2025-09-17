У Навроцького розповіли, про що може йтися в листі Трампа

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач припускає, що у листі президента США Дональда Трампа до польського колеги Кароля Навроцького може йтися про "тарифи і санкції, яких він очікує від європейських країн проти РФ".

Заяву представника президентської канцелярії наводить RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Пшидач розповів, що лист від Трампа поки ще не прибув до Варшави і перебуває у посольстві Польщі у Вашингтоні.

На запитання, коли лист надійде до канцелярії президента, він іронічно відповів, що "щойно прокинуться в посольстві у Вашингтоні, то й відправлять".

У контексті змісту листа Пшидач нагадав, що в одному зі своїх дописів у соцмережі Truth Social Трамп торкнувся питання "тарифів і санкцій, яких він очікує від європейських країн щодо Росії, а також щодо інших економік".

"Можливо, саме про це йдеться в цьому листуванні", – припустив він.

За словами Пшидача, канцелярія президента Польщі "активно виступає за те, щоб Європейський Союз обмежив торгівлю як з Росією, так і з країнами, які купують російські енергоносії".

ЗМІ раніше повідомили, що Білий дім надіслав листа від Трампа до Навроцького через посольство Польщі у Вашингтоні. Лист вже відправлено дипломатичною поштою до Польщі.

Зазначимо, на початку вересня Навроцький їздив до Трампа у США.

Під час зустрічі з президентом Польщі Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська і може навіть збільшити американську військову присутність.

