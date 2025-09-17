У Навроцкого рассказали, о чем может идти речь в письме Трампа

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач предполагает, что в письме президента США Дональда Трампа к польскому коллеге Каролю Навроцкому речь может идти о "тарифах и санкциях, которых он ожидает от европейских стран против РФ".

Заявление представителя президентской канцелярии приводит RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Пшидач рассказал, что письмо от Трампа пока еще не прибыло в Варшаву и находится в посольстве Польши в Вашингтоне.

На вопрос, когда письмо поступит в канцелярию президента, он иронично ответил, что "как только проснутся в посольстве в Вашингтоне, то и отправят".

В контексте содержания письма Пшидач напомнил, что в одном из своих сообщений в соцсети Truth Social Трамп затронул вопрос "тарифов и санкций, которых он ожидает от европейских стран в отношении России, а также в отношении других экономик".

"Возможно, именно об этом говорится в этой переписке", – предположил он.

По словам Пшидача, канцелярия президента Польши "активно выступает за то, чтобы Европейский Союз ограничил торговлю как с Россией, так и со странами, которые покупают российские энергоносители".

СМИ ранее сообщили, что Белый дом направил письмо от Трампа к Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Письмо уже отправлено дипломатической почтой в Польшу.

Отметим, в начале сентября Навроцкий ездил к Трампу в США.

Во время встречи с президентом Польши Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска и может даже увеличить американское военное присутствие.

