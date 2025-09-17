Президент Чехії під час відпустки подолав на мотоциклі понад 3000 км в Румунії

Президент Чехії Петр Павел провів відпустку в Румунії, подолавши понад 3000 кілометрів на мотоциклі.

Про це повідомляє Libertatea, пише "Європейська правда".

Для своєї подорожі до Румунії Павел обрав мотоцикл BMW R 1250 GS Adventure. Чеський президент виїхав з Праги 19 серпня, поїхавши автомобілем та поїздом до словацького Кошице.

Звідти він продовжив свою подорож на мотоциклі через Угорщину до Румунії. Павел повернувся до свого офісу в Празі 15 вересня.

Як зазначено, Павел сам планував свої маршрути, а також ніде не зупинявся більше, ніж на одну ніч.

Під час своєї подорожі чеський президент мав можливість поспілкуватися з місцевими жителями та відкрити для себе румунську культуру і традиції.

Хоча це була приватна відпустка, подорож президента вимагала заходів безпеки. Павла супроводжувала невелика команда, яка забезпечувала його захист, не привертаючи уваги.

Фоторепортер Ян Альтнер, який опублікував фото з відпустки Павела, розповів, що не обійшлося без пригод, зокрема в ході подорожі група зустріла ведмедів.

"Не обійшлося без пригод, ми навіть зустріли ведмедів", – розповів чеський президент.

В іншій ситуації Павел і доктор Томаш Себек допомогли незнайомцю з епілептичним нападом.

Наприкінці подорожі Петр Павел висловив своє захоплення від вражень, отриманих у Румунії.

"Я рекомендую всім відвідати Румунію. Іноді ми маємо упередження, що це дуже відстала країна, але насправді це прекрасна країна з багатьма приємними людьми та дуже гарними місцями. У цих горах є щось дике і водночас дуже гостинне, що в наш час рідко можна знайти деінде", – сказав чеський президент.

Нещодавно Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто.

Минулого року він здивував Чехію стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.