Президент Чехии во время отпуска преодолел на мотоцикле более 3000 км в Румынии

Президент Чехии Петр Павел провел отпуск в Румынии, преодолев более 3000 километров на мотоцикле.

Об этом сообщает Libertatea, пишет "Европейская правда".

Для своего путешествия в Румынию Павел выбрал мотоцикл BMW R 1250 GS Adventure. Чешский президент выехал из Праги 19 августа, поехав на автомобиле и поезде в словацкий Кошице.

Оттуда он продолжил свое путешествие на мотоцикле через Венгрию в Румынию. Павел вернулся в свой офис в Праге 15 сентября.

Как указано, Павел сам планировал свои маршруты, а также нигде не останавливался больше, чем на одну ночь.

Во время своего путешествия чешский президент имел возможность пообщаться с местными жителями и открыть для себя румынскую культуру и традиции.

Хотя это был частный отпуск, путешествие президента требовало мер безопасности. Павла сопровождала небольшая команда, которая обеспечивала его защиту, не привлекая внимания.

Фоторепортер Ян Альтнер, который опубликовал фото из отпуска Павела, рассказал, что не обошлось без приключений, в частности в ходе путешествия группа встретила медведей.

"Не обошлось без приключений, мы даже встретили медведей", – рассказал чешский президент.

В другой ситуации Павел и доктор Томаш Себек помогли незнакомцу с эпилептическим приступом.

В конце путешествия Петр Павел выразил свой восторг от впечатлений, полученных в Румынии.

"Я рекомендую всем посетить Румынию. Иногда у нас есть предубеждение, что это очень отсталая страна, но на самом деле это прекрасная страна со многими приятными людьми и очень красивыми местами. В этих горах есть что-то дикое и одновременно очень гостеприимное, что в наше время редко можно найти где-то еще", – сказал чешский президент.

Недавно Петр Павел, известный интересом к разному спорту и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного авто.

В прошлом году он удивил Чехию прыжком с парашютом и ненадолго оказался в больнице после травмы на мотоцикле.