Большинство поляков не верят, что российские дроны залетели в Польшу случайно

Большинство поляков не верит, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было случайным, свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Radio ZET.

Данные опроса приводит Wiadomości, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что 81,7% респондентов отвергают возможность того, что дроны залетели в Польшу случайно, в то же время только 10,6% верят в случайность инцидента.

Опрос IBRiS обнаруживает различия в восприятии инцидента среди избирателей разных партий.

Больше всего сторонников теории об ошибке среди избирателей Конфедерации (18%), Гражданской платформы (17%) и Новой Левицы (17%). Зато избиратели "Права и справедливости" наиболее скептически относятся к такому объяснению: только 4% из них считают, что это могло быть случайным действием.

Исследование было проведено Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом компьютерного телефонного опроса (CATI) 13-14 сентября 2025 года на выборке 1067 поляков.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, нарушение польского воздушного пространства российскими дронами "возможно, было ошибкой".

Ему возразили, как глава МИД Польши Радослав Сикорский, так и премьер Дональд Туск.