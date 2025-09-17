Греция отложила экстрадицию молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка

Экстрадиция беглого олигарха Влада Плахотнюка из Греции в Молдову не состоится 25 сентября, как было запланировано.

Как пишет "Европейская правда", об этом Генеральная прокуратура Молдовы сообщила порталу Ziarul de Gardă.

В молдавской прокуратуре сказали, что получили сообщение Министерства юстиции Греции, согласно которому экстрадиция Плахотнюка "была приостановлена без указания причин".

По данным источников Ziarul de Gardă, Плахотнюк якобы выступает против экстрадиции, хотя ранее дал на нее согласие. Неизвестно, повлияло ли это на отложение экстрадиции.

На прошлой неделе прокуратура Молдовы назвала 25 сентября предварительной датой экстрадиции беглого олигарха из Греции.

Влад Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Его задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай. Также с ним был задержан бывший молдавский депутат Константин Цуцу, которого уже освободили из-под ареста.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Ранее журналисты узнали, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.