ЕС начнет переговоры с Канадой и Британией по поводу оборонного фонда на 150 млрд евро

Страны-члены Европейского Союза поддержали проведение переговоров с Канадой и Великобританией, которые дадут им доступ к оборонному фонду SAFE в размере 150 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщило датское председательство в Совете Европейского Союза.

Решение о начале переговоров о доступе к программе SAFE приняли единогласно на заседании постоянных представителей государств – членов ЕС в среду, говорится в сообщении.

В случае успешного завершения переговоров британские и канадские компании смогут участвовать в совместных закупках, финансируемых за счет SAFE.

Это должно дополнить партнерские соглашения в области безопасности и обороны, которые ЕС недавно заключил с этими двумя странами.

Программа SAFE является частью усилий ЕС по повышению своей оборонной готовности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Она призвана помочь государствам Евросоюза с приоритетными целями в сфере обороны – в частности, дронами, киберзащитой, ракетами и противовоздушной обороной.

Европейская комиссия в сентябре согласовала предварительное распределение финансирования в размере 150 миллиардов евро из фонда SAFE – почти треть должна достаться Польше.

Теперь страны ЕС должны до 30 ноября подать Еврокомиссии конкретные проекты для финансирования.

