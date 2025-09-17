Дослідження: понад 16 тисяч смертей у Європі цього літа повʼязані зі змінами клімату

Протягом літа 2025 року в Європі приблизно 16,5 тисячі людей загинули від спеки через зміни клімату, викликані людською діяльністю.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це свідчить спільне дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Автори дослідження зафіксували 24,4 тисячі смертей у великих європейських містах за червень-серпень 2025 року, викликані надмірною спекою, і підрахували, що 68% з них – тобто 16,5 тисячі – були спричинені змінами клімату людського походження.

За даними дослідження, 85% від загальної кількості смертей, пов'язаних із надмірною спекою цього літа, припадають на людей віком 65 років і старше.

Найбільше постраждали Італія та Іспанія, де зміна клімату спричинила приблизно 4597 і 2841 надлишкову смерть відповідно.

Дослідники також виявили, що "хоча надмірна смертність нижча в Північній Європі, головним чином через нижчі температури, частка смертей, пов'язаних зі зміною клімату, є вищою".

Водночас у дослідженні припускається, що оцінка у 16,5 тисячі смертей через зміни клімату є неповною, бо дані охоплюють лише 854 міста з населенням понад 50 тисяч людей у Євросоюзі та Великій Британії – або лише близько 30% населення Європи.

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі цього літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.