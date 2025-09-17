Исследование: более 16 тысяч смертей в Европе этим летом связаны с изменениями климата

В течение лета 2025 года в Европе около 16,5 тысяч человек погибли от жары из-за изменений климата, вызванных человеческой деятельностью.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует совместное исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Авторы исследования зафиксировали 24,4 тысячи смертей в крупных европейских городах за июнь-август 2025 года, вызванных чрезмерной жарой, и подсчитали, что 68% из них – то есть 16,5 тысячи – были вызваны изменениями климата антропогенного происхождения.

По данным исследования, 85% от общего количества смертей, связанных с чрезмерной жарой этим летом, приходятся на людей в возрасте 65 лет и старше.

Больше всего пострадали Италия и Испания, где изменение климата вызвало примерно 4597 и 2841 избыточную смерть соответственно.

Исследователи также обнаружили, что "хотя чрезмерная смертность ниже в Северной Европе, главным образом из-за более низких температур, доля смертей, связанных с изменением климата, выше".

В то же время в исследовании предполагается, что оценка в 16,5 тысячи смертей из-за изменения климата является неполной, поскольку данные охватывают только 854 города с населением более 50 тысяч человек в Евросоюзе и Великобритании – или только около 30% населения Европы.

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, которые фиксировались в Европе этим летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году эти расходы, как ожидается, вырастут до 126 млрд евро.

Ранее сообщалось, что летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.