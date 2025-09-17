У Молдові відреагували на рішення Греції призупинити екстрадицію олігарха Плахотнюка
Прем’єр Молдови Дорін Речан обіцяє розібратися, що зірвало заплановану екстрадицію з Греції колишнього "володаря Молдови" Влада Плахотнюка та наголосив, що той має постати перед правосуддям незалежно від результату виборів.
Заяву з цього приводу він опублікував у своєму Facebook, пише "Європейська правда".
Речан повідомив, що бачив інформацію щодо призупиненої екстрадиції Плахотнюка.
"Ми будемо розслідувати, як цей злочинець зумів запобігти своїй екстрадиції", – зазначив прем’єр.
"Навіть якщо він сподівається, що після виборів Молдова опиниться у російських руках і він зможе вільно повернутися – органи влади мають доставити його додому у наручниках. А ми, громадяни цієї країни, маємо подбати, щоб усі відповідали перед правосуддям і щоб цей процес не зупинився", – додав Дорін Речан.
Нагадаємо, 17 вересня стало відомо, що Греція відклала заплановану екстрадицію Плахотнюка "без зазначення причин".
Рейс планувався на 25 вересня – за лічені дні до парламентських виборів 28 вересня, які можуть стати визначальними для майбутнього Молдови.
Нагадаємо, Влада Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю. Також із ним було затримано колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.
У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.
Журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.