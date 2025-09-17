В Молдове отреагировали на решение Греции приостановить экстрадицию олигарха Плахотнюка

Премьер Молдовы Дорин Речан обещает разобраться, что сорвало запланированную экстрадицию из Греции бывшего "властелина Молдовы" Влада Плахотнюка, и подчеркнул, что тот должен предстать перед правосудием независимо от результата выборов.

Заявление по этому поводу он опубликовал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Речан сообщил, что видел информацию о приостановленной экстрадиции Плахотнюка.

"Мы будем расследовать, как этот преступник сумел помешать своей экстрадиции", – отметил премьер.

"Даже если он надеется, что после выборов Молдова окажется в руках России и он сможет свободно вернуться – органы власти должны доставить его домой в наручниках. А мы, граждане этой страны, должны позаботиться, чтобы все отвечали перед правосудием и чтобы этот процесс не остановился", – добавил Дорин Речан.

Напомним, 17 сентября стало известно, что Греция отложила запланированную экстрадицию Плахотнюка "без указания причин".

Рейс планировался на 25 сентября – за считанные дни до парламентских выборов 28 сентября, которые могут стать определяющими для будущего Молдовы.

Напомним, Влада Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай. Также с ним был задержан бывший молдавский депутат Константин Цуцу, которого уже освободили из-под ареста.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Журналисты узнали, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.