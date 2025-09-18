Король Великобритании на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины

Король Великобритании Чарльз III заявил о поддержке Украины во время государственного обеда с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Король Великобритании похвалил Трампа за "личную приверженность поиску решений некоторых самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира".

"В то время, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал британский король.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. Он стал первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.

СМИ писали, что визит президента США в Великобританию может стать основой для премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы приложить новые усилия в убеждении главы Белого дома оказывать большее давление на Россию в стремлении к миру в Украине.