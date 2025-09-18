Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом

Американський сенатор від Вермонту Берні Сандерс став першим сенатором Сполучених Штатів, який заявив, що Ізраїль чинить геноцид у секторі Гази.

Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Сандерс заявив, що Ізраїль вчиняє геноцид у секторі Гази, назвавши цей висновок "неминучим" і ставши першим сенатором США, який використав цей термін.

"Протягом останніх двох років Ізраїль не просто захищався від ХАМАС. Натомість він вів тотальну війну проти всього палестинського народу", – заявив він.

На початку тижня незалежна комісія експертів ООН дійшла висновку, що дії Ізраїлю "відповідають критеріям, викладеним у Конвенції про геноцид".

"Я згоден", – заявив Сандерс.

Він вказав на заяви ізраїльських посадовців як доказ наміру, цитуючи слова колишнього міністра оборони Йоава Галланта, який назвав палестинців "людськими тваринами", та міністра фінансів Безалеля Смотрича, який пообіцяв, що "Газа буде повністю знищена".

Хоча Сандерс заявив, що Ізраїль мав право захищатися після нападу 7 жовтня, в результаті якого загинуло близько 1200 осіб, він наголосив, що відповідь була спрямована проти всіх палестинців у Газі.

"Ми, як американці, повинні припинити свою співучасть у винищенні палестинського народу. Назвавши це геноцидом, ми повинні використати всі наші важелі впливу, щоб вимагати негайного припинення вогню, масштабної гуманітарної допомоги за сприяння ООН та перших кроків для надання палестинцям власної держави", – наголосив він.

Відтак тепер він приєднався до невеликого, але зростаючого списку членів Палати представників, серед яких Олександрія Окасіо-Кортес, Рашида Тлаїб і республіканка Марджорі Тейлор Грін, а також представниця Вермонта Бекка Балінт, яка також назвала це геноцидом раніше того ж дня.

Зазначимо, Європейська комісія в середу, 17 вересня, запропонувала низку кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась.

Серед іншого, Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – хоча на цей момент цей крок не має достатньої підтримки серед країн-членів Європейського Союзу для його схвалення.

Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував пропозиції Європейської комісії щодо санкцій проти Ізраїлю.

